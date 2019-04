Mercoledì 17 aprile l'incontro 'Distretti & Export'

BRUGNERA - Cluster Arredo/Casa Fvg, in collaborazione con Intesa Sanpaolo e con il patrocinio del comune di Brugnera, organizza l’incontro 'Distretti & Export', in programma a Brugnera mercoledì 17 aprile alle 18 presso Villa Varda (via Villa Varda di San Cassiano 7).

L'incontro

La ricerca 'Top 50 Mercati di Export del Legno-Arredo Fvg' aiuterà a scoprire come è cambiata la geografia dell'export regionale dal 2008-2018, quali mercati sono cresciuti dopo dieci anni di attività che hanno riportato l'export del legno-arredo regionale a dei valori molto vicini a quelli precendeti alla crisi. Dopo i saluti introduttivi di Renzo Dolfi, sindaco di Brugnera, Franco di Fonzo, presidente Cluster Arredo/Casa Fvg, e Rudi Adami, direttore Area imprese Friuli Venezia Giulia Intesa Sanpaolo, interverranno Giovanni Foresti e Anna Maria Moressa della Direzione studi e ricerche Intesa Sanpaolo che illustrerà 'Mercati e Export dei Distretti dell'Arredo Fvg', Carlo Piemonte, direttore Cluster Arredo/Casa Fvg con 'Il sistema casa Fvg: la geografia dell'export del Legno Arredo regionale' e Rubina Romanello, ricercatrice dell’Università di Udine che parlerà di 'Industry 4.0 come driver di competitività internazionale delle imprese del Legno Arredo Fvg'.