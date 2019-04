Civigattocane Day: il 25 aprile in programma la 'preview' al Città Fiera

MARTIGNACCO - Giovedì 25 aprile al centro commercilae Città Fiera di Martignacco si terrà la 'preview' del Civigattocane Day (appuntamento in programma a Cividale domenica 5 maggio) con tantissimi eventi adatti a grandi e piccini.

Le attività

In piazza Show Rondò sarà dedicato ampio spazio ai mercatini a tema, ma non solo: ci saranno laboratori per i bambini, truccabimbi, cat nails e selfie con le mascotte Poldo e Silvestrone che animeranno la giornata.

Le esibizioni

Sempre in piazza Show Rondò alle 10.30 ci sarà l'esibizione di Agility dog con alcuni campioni del Triveneto e prove aperte a tutti di Rally obedience e Dog Balance. L'unico requisito necessario per poter partecipare assieme al vostro amico a quattro zampe è che abbia almeno quattro mesi di vita e tutte le vaccinazioni obbligatorie. Alle 16.30 sarà la volta della dimostrazione a terrà dei cani della Fin per il salvataggio in acqua, infine la presentazione del Civigattocane day si terrà alle 18.

Le altre attività

In galleria sarà presente una raccolta alimentare con i volontari delle associazioni Odv anna Onlus. All'esterno invece sarà presente l'ambulanza veterinaria dell'associazione 'Mi fido di te' di Pordenone, che eseguirà dimostrazioni e dispenserà informazioni. Potrete trovarla presso l'ingresso Sud 2 (Iper Conad).

Una giornata di sconti

Sarà inoltre una giornata perfetta per fare acquisti: solo per giovedì 25 sarà possibile avere uno sconto del 20% su tutti i prodotti per gli animali (escluse promozioni in corso) e sul servizio di toelettatura. Offerta valida presso lo Zooplanet e al Città Flora.