Palmanova, inaugurata la nuova area di visita di Baluardo Donato

PALMANOVA - Il Bastione meglio conservato della Fortezza di Palmanova è stato riaperto al pubblico. Martedì è stata inaugurata la nuova area di visita di Baluardo Donato, tra Porta Cividale e Porta Udine, dove sarà possibile ammirare la Loggia e la Riservetta della munizioni, oltre a un doppio nuovo belvedere panoramico sulle fortificazioni. All’evento era presente anche l’assessore regionale alla Cultura della Regione Fvg, Tiziana Gibelli: «Un luogo meraviglioso che dobbiamo valorizzare. Stiamo predisponendo una legge regionale specifica sui beni UNESCO in modo da sostenere queste realtà, anche dal punto di vista finanziario. Trovo anche bellissimo vedere tanti giovani che, attraverso il FAI, si impegnano per essere ambasciatori della cultura».

Assieme a lei anche il sindaco di Palmanova, Francesco Martines: «La Fortezza sta rinascendo e riscoprendo le sue bellezze, uniche al mondo. Anno dopo anno stiamo ampliando l’area di visita, permettendo ai turisti di scoprire il complesso sistema della fortificazioni, le soluzioni adottate dall’ingegneria militare per lo spostamento delle truppe e per la difesa della città. Un patrimonio prezioso e ricco di fascino che lascerà senza parole i visitatori. Invitiamo tutti a venirci a trovare lunedì prossimo per la Pasquetta, tutta l’area di visita di Baluardo Donato sarà aperta al pubblico».

Durante l’inaugurazione sono stati anche consegnati gli attestati ai Ciceroni che hanno collaborato alle Giornate FAI di Primavera, ragazzi degli istituti Einaudi Mattei di Palmanova ed Einstein di Cervignano. Con questa inaugurazione si completa una zona dedicata ai tour guidati che comprende le gallerie di Contromina (inaugurate nel 2017) e la Loggia con galleria di Sortita (inaugurata nel 2018). Tutta la cinta bastionata di Palmanova è percorsa, nel suo sottosuolo, da un sistema di gallerie, alcune delle quali percorribili e visitabili. Le gallerie costruite all’interno dei rivellini furono denominate gallerie di contromina perché all’occorrenza potevano essere minate e fatte esplodere per danneggiare i nemici in avvicinamento. Quelle di Baluardo Donato, lunghe alcune centinaia di metri, illuminate e attrezzate, possono essere visitate ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 (aperture infrasettimanale per gruppi su prenotazione al numero 0432924815)