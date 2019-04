Altri due incidenti in A4: 6 km di coda tra Latisana e San Giorgio di Nogaro

LATISANA - Due incidenti, senza gravi conseguenze per i conducenti dei mezzi coinvolti, sull’autostrada A4 in direzione Venezia, stanno causando una coda lunga 6 chilometri nel tratto tra Latisana e San Giorgio di Nogaro.

Poco dopo le 15 un’auto è uscita dalla carreggiata autonomamente andando a sbattere contro il guardrail poco prima del bivio di Palmanova in direzione Udine. Pochi minuti più tardi due autoarticolati si sono tamponati all’altezza dell’area di servizio di Gonars. Per questi motivi si sono formati lunghi incolonnamenti.

Si è risolto, invece, alle 13.30 l’incidente che ha visto coinvolti poco prima delle 11 tre mezzi pesanti nel tratto tra Villesse e Palmanova in direzione Venezia. Lo schianto aveva provocato il blocco della circolazione e aveva costretto il personale di Autovie a istituire l’uscita obbligatoria a Villesse. Alle ore 16.30 persistono code a tratti tra Villesse e il bivio di Palmanova e tra San Giorgio di Nogaro e Latisana. Il traffico rimane intenso su tutta la restante rete in direzione Venezia per il forte afflusso di mezzi pesanti dall’Est Europa.