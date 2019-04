UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di mercoledì 17 aprile, prevede, su tutta la regione cielo da poco nuvoloso a variabile per il passaggio di velature in quota più intense sulle zone occidentali. Brezza sulla costa.

Le temperature saranno in aumento, con le massime che supereranno, in pianura, i 20 gradi centigradi.