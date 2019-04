Stroncata da un malore fulminante a 24 anni

PREPOTTO – E’ morta stroncata da un malore nella notte tra lunedì 15 e martedì 16 aprile. Alessandra Macorig, 24 anni, si trovava nella sua abitazione di Prepotto insieme ai genitori. Purtroppo nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, per la giovane non c’è stato nulla da fare.

Un fulmine a ciel sereno per famigliari e amici, visto che Alessandra non aveva particolari problemi di salute. La giovane si è svegliato nella notte ed è riuscita a chiedere aiuto ai genitori, prima di perdere conoscenza. Un dramma per i parenti ma anche per un’intera comunità, che fatica a trovare una spiegazione logica a quanto accaduto.

Già laureata alla triennale in lingue straniere, Alessandra stava ultimando gli esami per il conseguimento della specialistica. Attiva nel sociale, lascia un grande vuoto a Prepotto. I suoi funerali celebrati giovedì, alle 15.30, nella chiesa parrocchiale.