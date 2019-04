Vacanze pasquali: traffico in aumento già da giovedì 18

UDINE - Già a partire da giovedì 18 aprile, inizio delle vacanze scolastiche in Friuli Venezia Giulia e in Veneto, è previsto traffico intenso – anche in virtù delle ultime consegne commerciali pasquali - a partire dalla mattinata, e per tutto il giorno, lungo la carreggiata da Venezia a Trieste. I transiti resteranno elevati lungo la stessa direzione anche venerdì 19, quando è previsto il rientro a casa dei lavoratori dell’Est Europa. Proprio per questo motivo alla barriera di Trieste – Lisert, durante la notte, saranno presenti sette esattori.

Le altre tratte

Nelle altre tratte (allacciamento A57/A4 – Terraglio in entrambe le direzioni) e A4 Trieste – Venezia (in direzione del capoluogo veneto) il traffico sarà da bollino giallo. L’afflusso dei veicoli si manterrà abbastanza sostenuto anche nella mattinata di sabato 20 (vigilia di Pasqua) per diminuire poi nel corso del pomeriggio. La domenica di Pasqua sarà decisamente tranquilla. Il bel tempo previsto fino a lunedì 22 sera favorirà l’incremento dei veicoli nel giorno di Pasquetta su tutta la A4. A partire dal mattino è atteso traffico intenso lungo la direzione Venezia – Trieste. Verrà rinforzato il numero di operatori ai caselli di Portogruaro e San Donà, mentre a Latisana, dove nel periodo invernale funzionano quasi esclusivamente i meccanismi automatici, saranno presenti cinque persone. Sarà il primo banco di prova in attesa della stagione estiva. Nel pomeriggio e fino a tarda serata con il rientro dei primi vacanzieri saranno possibili code o rallentamenti in entrata alla barriera di Trieste – Lisert in direzione Udine e Venezia.

Lo stop dei mezzi pesanti

Martedì 23 giornata di tregua, mentre mercoledì 24 la barriera di Trieste – Lisert, in uscita verso il capoluogo giuliano, tornerà ad essere sotto pressione, in particolare a partire dal pomeriggio. La settimana di traffico intenso e da bollino rosso si concluderà giovedì 25. In caso di bel tempo sono previste code e rallentamenti in prossimità degli svincoli delle principali località di mare del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, mentre il rientro degli ultimi vacanzieri e dei lavoratori dell’Est Europa è atteso per giovedì pomeriggio in entrata alla barriera di Trieste – Lisert. Lo stop ai mezzi pesanti (con massa superiore alle 7,5 tonnellate) sarà in vigore: venerdì 19 aprile dalle 14 alle 22; sabato 20 dalle 9 alle 16, domenica 21, lunedì 22 e giovedì 25 aprile dalle 9 alle 22.