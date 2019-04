A palazzo Toppo Wassermann si parlerà di emancipazione femminile

UDINE – Si intitola 'Non ci sono mestieri da donne. L’emancipazione femminile attraverso il lavoro. Premio Fidapa 2019' il convegno in programma giovedì 18 aprile a Udine, connesso alla mostra fotografica 'Mestieri da donne, tra ‘800 e ‘900, da Trieste a Udine', organizzata dal Comitato unico di garanzia per le pari opportunità dell’Università di Udine, dalla Rete Espansioni e dal museo Postale e Telegrafico della Mitteleuropa di Poste Italiane.

L'incontro

L’appuntamento è alle 17 nell’aula t4 'P.P. Pasolini' di palazzo Toppo Wassermann (via Gemona, 92). Il convegno, organizzato dal Cug dell’Università di Udine, tratterà in un'ottica multidisciplinare le dinamiche di emancipazione femminile attraverso il lavoro in Italia, con particolare attenzione alla regione Friuli Venezia Giulia. L’incontro non si concentra solo sul periodo storico fine Ottocento e inizi Novecento, ma vuole trattare la tematica fino ad arrivare ai giorni nostri. Giovedì 18 aprile introdurrà i lavori Renata Kodilja, presidente del Cug e delegata alle pari opportunità dell’Università di Udine. A seguire interverranno: Ester Pacor, storica e coordinatrice della Rete Espansioni, Chiara Simon, curatrice del museo Postale e Telegrafico della Mitteleuropa di Poste Italiane, Antonella Pocecco, sociologa e docente di sociologia delle comunicazioni di massa all'Università di Udine, Donatella Cozzi, antropologa e docente di antropologia culturale all'Università di Udine, Giulio Mellinato, storico e ricercatore di storia economica dell'Università di Milano-Bicocca e Gea Arcella, notaio, componente della Commissione informatica del consiglio nazionale del notariato, presidente Fidapa – Bpw Italy, sezione di Udine.

Il premio Fidapa 2019

Infine è prevista la premiazione della vincitrice del premio Fidapa 2019, promosso dalla sezione di Udine della Federazione italiana donne arti professioni affari – Fidapa Bpw Italy in collaborazione con il Cug dell’Università di Udine. Il premio è stato istituito per incentivare le carriere scientifiche femminili negli ambiti in cui è generalmente dominante la presenza maschile, le cosiddette materie Stem, con l’intento di promuovere la parità di genere, sia per quanto riguarda l’accesso delle studentesse ai corsi universitari tecnico scientifici, sia per quanto riguarda l’avanzamento di carriera delle laureate.

La mostra fotografica

La mostra fotografica 'Mestieri da donne, tra ‘800 e ‘900, da Trieste a Udine', che si collega al convegno, attraverso cinquantadue foto storiche, offre un percorso di riflessione sulle dinamiche di emancipazione della donna, nei differenti contesti, attraverso immagini che raccontano in una prospettiva culturale le professioni femminili nel periodo fine Ottocento e inizi Novecento in Friuli Venezia Giulia. La mostra, a ingresso libero, è visitabile fino a sabato 27 aprile, negli orari di apertura della sede universitaria di palazzo Antonini-Cernazai (via Petracco 8), dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19.30, il sabato dalle 8 alle 13.30, esclusi i giorni 20, 22 e 25 aprile e 19 aprile pomeriggio. Le fotografie in mostra sono concesse dal museo Postale e Telegrafico della Mitteleuropa di Poste Italiane, dalla Società filologica friulana, dalla Fototeca dei civici musei di Udine e dall’Associazione culturale 'la bassa'.