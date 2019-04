Al via dal 15 aprile le domande per i Buoni libri e scuola

UDINE - Dal 15 aprile 2019 i genitori interessati possono presentare la domanda per ottenere un contributo per l’acquisto dei libri di testo (Buoni libri) per gli alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2019/20, residenti nel comune di Udine e con Isee non superiore a 15mila euro mediante la concessione di sussidi in forma di buoni cartacei (cd. Ticket).

Buoni scuola

Sempre dal 15 aprile 2019, grazie alla rendita del lascito Fior Benvenuto Elia, i genitori interessati possono presentare la domanda per interventi di carattere individuale diretti a contribuire alla spesa delle famiglie per l’acquisto di materiali e strumenti necessari per lo svolgimento delle attività scolastiche (Buono scuola) per gli alunni che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo grado nel prossimo anno scolastico 2019/20 e che abbiano nascita e residenza anagrafica nel territorio della Provincia di Udine e Isee non superiore a 15mila euro.

Le scadenze

Le domande di ammissione alle procedure dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica, accedendo al sito del comune di Udine all’indirizzo per i Buoni libri e per il Buono scuola e dovranno pervenire entro il termine tassativo fissato per le 12 del 14 giugno 2019 (le domande pervenute dopo tale termine non verranno prese in considerazione). Coloro che trovassero difficoltà a compilare il modulo della domanda possono prenotare un appuntamento per la compilazione assistita della domanda accedendo agli indirizzi sopra riportati o telefonando al numero 0432 1272901 - 1272130.