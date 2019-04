Immigrazione: sgomberato immobile in via Sguazzin

UDINE - E' stato sgomberato un immobile di via Sguazzin occupato abusivamente da 7 persone di cittadinanza afghana e pakistana. «Si è trattato di un bellissimo esempio di collaborazione tra Polizia locale e Polizia di Stato». Questo il commento dell'assessore comunale Alessandro Ciani. «Ora inizieranno i lavori di chiusura dell'immobile e pulizia dell'area», ha aggiunto in un post apparso su Facebook.

Gli agenti sono entrati in azione nelle prime ore di giovedì 18 aprile, trovando all'interno dell'immobile i 7 immigrati, alcuni dei quali erano ricercati dalle forze dell'ordine. Tutti sono stati portati in questura per gli accertamenti del caso.