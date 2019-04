Perde il controllo della moto e finisce sull'asfalto: morto un 35enne

SAN GIOVANNI AL NATISONE - Un 35enne residente a Santa Maria la Longa è morto giovedì sera a causa di un incidente verificatosi nella frazione di Villanova del Judrio. L'uomo, che era in sella alla sua motocicletta Yamaha, ha perso il controllo del mezzo mentre percorreva via Casali, finendo rovinosamente sull'asfalto. Non sarebbero stati coinvolti altri veicoli.

La vittima si chiama Daniele Di Deo, originario di Pescara ma da qualche anno residente a Santa Maria. Dopo l'incidente sul posto sono accorsi i sanitari del 118, ma per il 35enne non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nel sinistro.

Per ricostruire la dinamica dell'incidente sono al lavoro gli agenti della Polizia stradale. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.