Dal 23 al 25 aprile arriva 'NATURA(L)MENTE 2019'

PORDENONE - 'NATURA(L)MENTE 2019' nasce dalle passate esperienze dell'associazione giovanile #MaidireMai-#NikoliReciNikoli, che negli ultimi anni si è diffusa sul territorio regionale scoprendo nuovi potenziali nell'intersezione tra giovani e territorio. #MaiDireMai-NikoliReciNikoli un'associazione nata dall’esperienza del servizio civile all’interno delle strutture di Arci Servizio civile del Friuli Venezia Giulia.

Gli Obiettivi

Lo scopo primario dell'iniziativa è quello di promuovere la scoperta del territorio regionale da parte delle fasce giovanili della popolazione, sviluppando così forme di turismo solidale, equo e legato alle comunità. Il progetto toccando alcuni paesi caratteristici della nostra regione e tramite differenti iniziative, intende inoltre riprodurre le attività tradizionali, gli usi e i costumi per creare forme di turismo a basso impatto. I giovani, infatti, mostrano sempre più attenzione nei confronti dell'impatto ecologico e sociale delle loro condotte, e sono portatori di nuovi approcci di socialità, come il 'ritorno' alle piccole comunità e ai legami solidali. In questa direzione, oltre alla festa vera e propria, che sarà limitata ad alcune giornate, suddivise nei diversi borghi rurali coinvolti, verranno aggiunti dei percorsi di avvicinamento, finalizzati a costruire dei programmi compatibili con le esigenze locali dei diversi attori coinvolti.

L'iniziativa

Dal 23 al 25 aprile 2019 l’iniziativa 'NATURA(L)MENTE 2019' toccherà nello specifico la pedemontana pordenonese, e in particolare i comuni di Castelnovo del Friuli e di Pinzano al Tagliamento, dove sono previste proiezioni di film a tema ambientale, laboratori di 'LandArt RispettiAMO la natura' a cura del maestro d’Arte Nicolas Valvassori, un laboratorio sui beni comuni con Chiara Spadaro di Altreconomia, la presentazione del libro 'Radici liquide' di Elisa Cozzarini, un incontro sulla 'Biodiversità e specie aliene in Fvg' a cura di Legambiente e una festa 'con la comunità' in cui ci sara: un torneo di biliardino, animazioni, giocoleria, musica e molto altro.

Un mix di attori

'NATURA(L)MENTE 2019' è un’iniziativa che si tiene nell’ambito del progetto 'Culture della Solidarietà' finanziato dalla regione Friuli Venezia Giulia con risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. La manifestazione vede la partecipazione di numerosi partner e collaboratori tra associazioni del terzo settore, soggetti privati e istituzioni pubbliche: comune di Pinzano al Tagliamento, comune di Castelnovo del Friuli, associazione Il Progetto, Fattoria Didattica Il Girasole, Somsi Pinzano al Tagliamento, associazione Amiis di Cjampees, Monte Analogo, Lago, Legambiente.

Dove trovare tutte le informazioni?

Le iniziative sono aperte a tutti e il programma dettagliato è pubblicato su www.arciserviziocivilefvg.org.