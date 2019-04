Il 12 agosto arriva sul palco della Beach Arena il rapper italiano Salmo

LIGNANO SABBIADORO - Non accenna a fermarsi il momento di grazia di Salmo che, dopo una tournée interamente sold out nei principali palazzetti italiani, aggiunge nuove date estive al suo 'Playlist Summer Tour'. Il rapper più amato del momento sarà grande protagonista sul palco della Beach Arena di Lignano Sabbiadoro il prossimo 12 agosto (inizio alle 21.30) per un grande evento inserito nel calendario di We Are Lignano e Lignano Sunset Festival, promosso da Fvg Live Srl e Zenit Srl, in collaborazione con Città di Lignano Sabbiadoro, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismo FVG. I biglietti per questo nuovo grande evento musicale dell’estate sono in vendita online su Ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati del circuito. Per info e punti autorizzati visitare www.azalea.it e www.fvgmusiclive.it.

Le pubblicazioni

Con performance live impeccabili, Salmo ha saputo davvero stupire il suo pubblico con il 'Playlist Tour 2019' che ha registrato il tutto esaurito in ogni tappa. L’ultima, trionfale data a chiusura della tournée è stata quella al Mediolanum Forum di Milano a marzo, durante la quale si è esibito duettando con ospiti del calibro di Fabri Fibra e Nstasia Griffin, e anche, all’interno di un dj set ad altra frequenza, con Dope Dod, Lazza, Nitro, Madman, Hell Raton ed Ensi, per un’esperienza musicale live irripetibile. La tournée si è aperta a dicembre con tre epici sold out nei palazzetti di Vigevano, Roma e Milano, dove, davanti a migliaia di persone, ha presentato il suo nuovo album 'Playlist' accompagnato anche in quelle occasioni da molti special guest fra cui Coez e Gemitaiz. Del 15 marzo è la pubblicazione di 'Cabriolet', il nuovo singolo di Salmo feat. Sfera Ebbasta già certificato disco di platino. Lo scorso settembre è uscito '90Min', singolo certificato doppio disco di platino, primo estratto da 'Playlist', uscito a novembre. Il singolo ha dominato le classifiche sin dalla sua uscita registrando numeri da record, per citarne alcuni, oltre 44,5 milioni di stream a oggi e debutto direttamente nella 'Top 100' Globale di Spotify il giorno della sua pubblicazione.

'Playlist'

Nella sua carriera Salmo ha collezionato in totale, tra album e singoli, 24 dischi di platino e 21 dischi d’oro, raggiungendo oltre 356,7 milioni di visualizzazioni su YouTube. Dopo aver infranto tutti i record su Spotify sia con il singolo '90 MIN' sia con l’album 'Playlist' in testa alle classifiche Fimi-Gfk, è anche il primo artista italiano a lanciare in esclusiva su Netflix un video musicale e ad avere un canale dedicato sul celebre sito hard 'Pornhub' dove, con un’operazione di marketing fuori dagli schemi, ha lanciato il nuovo album. 'Playlist', già certificato triplo disco di platino, ha registrato su Spotify (Italia) il maggior numero di stream in 24h (9.956.884) nel giorno dell’uscita e il maggior numero di stream in una settimana (43.882.595). Inoltre, è la prima volta che un artista italiano si colloca nella Global Chart di Spotify con 8 brani. Nelle classifiche Fimi-Gfk, 'Playlist' è entrato direttamente al primo posto degli album più venduti e ha conquistato totalmente il podio dei singoli più venduti. Tutti i tredici brani dell’album sono stati nelle prime sedici posizioni della classifica.