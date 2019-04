La stagione 2019 del MrCharlie partirà il 21 aprile con lo storico 'White Party'

Dove Batte il cuore c’è MrCharlie, storico club di Lignano Sabbiadoro. La lunga, lunghissima stagione 2019 inizierà come da tradizione la domenica di Pasqua, il 21 aprile con lo storico 'White Party'. Una festa tutta da vivere in uno dei luoghi simbolo del divertimento della riviera friulana.

La domenica di Pasqua

L'evento della domenica di Pasqua fa da tempo ballare e divertire: sono oltre dieci anni che sorprende e impressiona con novità e momenti magici, rinnovandosi di anno in anno. Il 21 aprile 2019 infatti andranno in scena, sul palco e sul dancefloor di MrCharlie ben nove performer. Tra di loro ci sono artisti noti come Golem Low, che interpreterà a suo modo Bianconiglio. Ci sarà anche Nicola Simionato e pure tante splendide ballerine. I loro 'abiti' saranno ovviamente in bianco, ma non in tessuto: saranno vestiti di body tape, un modo decisamente teatrale di dare risalto alle forme del corpo. Domenica 21 aprile al MrCharlie anche lo show in console sarà davvero eccellente: al mixer ci saranno Tommy De Sica, Massimo Rossini, Carlo Pontoni, Niko. Mentre al microfono uno dei professionisti più stimati del panorama italiano Gaty Vocalist animerà la serata. In Charlino invece prenderà vita una Notte Italiana decisamente da non perdere.

La serata del 30 aprile

Martedì 30 aprile, sarà un'altra notte perfetta per scatenarsi, torna 'MartedItaliano', un appuntamento unico, inimitabile, inconfondibile, in una parola, decisamente originale, garanzia di divertimento da oltre vent'anni. In console ci sarà un dj amato da tutti, ovvero Tommy De Sica. Che con la sua energia regala emozioni agli ospiti di MrCharlie & Charlino da anni. Le novità per l'estate 2019 saranno molte e tutte importanti. Con MrCharlie collaborerà Ale Big Mama, uno degli event maker più stimati del panorama italiano. La radio ufficiale è invece Piter Pan.