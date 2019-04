Incidente tra due auto: un ferito

BRUGNERA - Un brutto frontale nella mattina del 19 aprile, poco dopo le 10, a San Cassiano di Livenza, ha coinvolto due vetture: una Uno e una Seat Leon. Le cause dell'incidente devono ancora essere chiarite dalle forze dell'ordine.

L'incidente

Nel forte impatto, la Uno è finita in un fossato e l'anziano che era alla guida è rimasto ferito. Sul posto si sono recati i Vigli del fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area. Al contempo i sanitari del 118 sono intervenuti, prestando i primi soccorsi. Fortunatamente nessuna delle persone rimaste coinvolte è in pericolo di vita.