Scuole sicure: a Udine in arrivo 43.741 euro dal Viminale

UDINE - Sono 43.741 gli euro destinati al Comune di Udine nell'ambito dell'operazione «Scuole sicure» 2019-2020. Lo annuncia il Viminale in una nota. Il capoluogo friulano è dunque uno dei 100 comuni, in 18 regioni, interessati dal finanziamento del Ministero dell'Interno per garantire sicurezza a scuola.

Il contributo potrà essere utilizzato, a partire dal prossimo anno scolastico, per installare sistemi di videosorveglianza, assumere a tempo determinato agenti di Polizia locale, pagare le prestazioni di lavoro straordinario degli agenti di Polizia locale e acquistare mezzi e attrezzature. Inoltre sarà possibile promuovere campagne informative volte alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Queste «risorse rappresentano un'ulteriore concreta risposta del Ministero dell'Interno alle esigenze del Fvg - ha affermato il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga - e andranno a rafforzare il presidio del territorio specie nelle vicinanze delle scuole».