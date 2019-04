Sicurezza, Shaurli: «Fedriga festeggia gli 'spiccioli' pasquali»

UDINE - «Preoccupante quando un presidente di Regione è costretto a esultare e fare comunicati stampa per ringraziare il suo Governo dell'elargizione pasquale di 40mila euro». Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, commentando le dichiarazioni del presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, che evidenzia 'l'impegno' del Ministro dell'Interno Matteo Salvini profuso attraverso la destinazione di circa 43mila euro al Comune di Udine nell'ambito dell'operazione 'Scuole sicure' 2019-2020.

«Tutto fa brodo si potrebbe dire, ma - continua Shaurli - di fronte all'elargizione di una cifra ininfluente rispetto al numero di scuole e di alunni che ci sono nella capitale del Friuli, sarebbe consigliabile tacere. Se la sicurezza è obiettivo prioritario nel programma di Salvini e Fedriga, almeno non prendano in giro persone e territorio. Se invece l'obiettivo è farsi uno scambio di complimenti in campagna elettorale, allora tutto si spiega ma - conclude il segretario dem - almeno un 'ovetto' decente Fedriga poteva farselo dare».