Minaccia i passanti con un coltello: denunciato 57enne udinese

UDINE - Si è messo a minacciare le persone prima in piazzale Cella, poi in via Grazzano brandendo un coltello. Immediato l’allarme, con l’intervento delle forze dell’ordine che hanno fermato un 57enne udinese, già noto per precedenti di procurato allarme e porto abusivo d'armi, in via Rivis.

Addosso all’uomo è stato trovato un coltello con una lama da 15 centimetri. E’ stato quindi denunciato per minaccia aggravata e porto abusivo di strumenti atti a offendere dagli agenti delle Volanti della Questura di Udine.