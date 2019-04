Ciclista muore dopo essere stato travolto da un'auto

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO – Un ciclista ha perso la vita, nella tarda serata di sabato 20 aprile, a San Michele al Tagliamento, sulla statale 14 Triestina. La vittima è Ivan Dal Carobbo, residente a Concordia Sagittaria ma originario di Latisana.

Alla guida dell’auto c’era un 47enne di San Michele al Tagliamento, che è risultato positivo all’alcoltest. Il sinistro è avvenuto alle 22.30 in via Venudo. In seguito all’urto, la bici si è accartocciata e il ciclista è stato catapultato nel fosso.

Sul posto, oltre al personale del Suem 118, sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.