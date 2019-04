MANZANO – Il giorno di Pasquetta sarà inaugurato, a Soleschiano, il primo borgo vegano d'Italia.



"La necessità di porre attenzione verso la vita in ogni sua forma e di ricercare un nuovo equilibrio uomo-natura – spiegano i promotori dell’iniziativa – è il punto cardine che l’umanità deve affrontare in questa era storica e geologica per fermare il cambiamento climatico in atto. A 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, il suo pensiero nei confronti del regno animale e l'estremo rispetto per il mondo naturale ritornano nella nascita di un borgo per ripensare gli attuali squilibri degli ecosistemi e per porre ogni vita al centro».



Il Progetto borgo di Soleschiano coinvolge: il progetto artistico RAVE East Village Artist Residency *, Al Rôl Agriturismo Vegetariano ai Conti Di Maniago - Da Anna, il b&b e Lippo – Birra Agricola, prodotta da Az. Agr. Conti di Maniago.

Durante la giornata saranno presenti anche Sea Shepherd Fvg, Fridays For Future Udine, Animalisti Italiani sede di Udine, Hemp Revolution, I-Care Onlus, Associazione Amici di Poldo, Zero Waste FVG.

