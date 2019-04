25 aprile: il programma delle iniziative a Udine

UDINE - In occasione delle celebrazioni per il 74° anniversario della Liberazione il Comune di Udine organizza i seguenti eventi.

Gli eventi di martedì e mercoledì

Martedì 23 aprile, alle ore 17, dalla piazza dei Rizzi partirà un corteo che si concluderà con la deposizione di corone di alloro alla lapide dei Caduti presso la scuola Enrico Fruch e in cimitero al monumento dei Caduti. Interverranno il vicesindaco Loris Michelini e la presidente Anpi 'Città di Udine' Antonella Lestani.

Mercoledì 24 aprile, alle ore 18 da Borgo Villalta, in via Leicht, partirà il corteo con deposizione di corone di alloro alla lapide dei Caduti presso il liceo Caterina Percoto e in via A. L. Moro alla lapide di Gio Batta Periz ‘Orio’. Interverranno, Alessandro Ciani, assessore Edilizia Privata del Comune di Udine, Sara Rosso per la sezione Anpi 'Città di Udine' e Tommaso Chiarandini, dottorando in Storia.

La giornata del 25 aprile

Giovedì 25 aprile alle ore 9.45 è previsto il ritrovo in piazza Primo Maggio; alle ore 10.15 è prevista la partenza del corteo; alle ore 10:30 si terrà l’alzabandiera e la deposizione delle corone di alloro al Tempietto ai Caduti in Piazza Libertà. Interverrà il sindaco di Udine Pietro Fontanini. Seguirà la lettura motivazionale della consegna della Medaglia al Valor Militatre alla città di Cividale (Francesca Pitis - studentessa), alla città di Tolmezzo (Anna Del Fabbro - studentessa) e alla città di Udine (Giulia Martinis - studentessa). Interverranno quindi Elia Pupil, studente, Ferdinando Ceschia, rappresentante sindacale e Giampaolo Borghello, professore. Alle ore 11.30 il corteo si recherà per la deposizione delle corone di alloro al monumento alla Resistenza, dove si terranno interventi sul tema della Resistenza e della Costituzione da parte del Palio Teatrale Studentesco 'Città di Udine-Ciro Nigris' a cura del Teatro Club Udine e i canti del Coro Popolare della Resistenza. Alle ore 12.45 sarà deposta una corona di alloro al Cimitero britannico di Tavagnacco.

Sempre nella giornata del 25 aprile a Cussignacco alle ore 8.30 sarà celebrata la S. Messa presso la Chiesa di S. Martino Vescovo. La giornata proseguirà ore 9 corteo con la deposizione di corone di alloro presso la lapide a Mario Foschiani, la targa in memoria dei fratelli Rojatti, la tomba dei Caduti per la Libertà, in cimitero. Alle ore 10.15 sarà il momento della deposizione di una corona di alloro presso il Monumento ai Caduti in piazza Giovanni XXIII. Interverranno Fabrizio Cigolot, Assessore alla Cultura del Comune di Udine, Anna Colombi Vicepresidente Anpi 'Città di Udine' e Nadia Mazzer dell’Anpi Provinciale di Udine.

Ultimi eventi venerdì

Venerdì 26 aprile a Cussignacco, alle ore 11, presso la scuola Arturo Zardini di via Padova 9 Anna Colombi dell’ANPI Provinciale di Udine, incontra le scolaresche. Alle ore 12:15 seguirà il corteo e la deposizione di un mazzo di fiori al Monumento dei Caduti in piazza Giovanni XXIII. Interverranno Silvana Olivotto, Assessore al Personale del Comune di Udine, e Dino Spanghero, Presidente dell’Anpi Provinciale Udine.

Sempre venerdì 26 aprile a Paderno, alle ore 11 presso la scuola Giosuè Carducci di via Tricesimo 52 si terrà un incontro con gli alunni e la deposizione di una corona di alloro sulla lapide del Caduti. Interverranno Paolo Pizzocaro, Assessore allo Sport del Comune di Udine e Anna Di Fant dell’Anpi 'Città di Udine'.

Infine martedì 30 aprile a S. Osvaldo, ore 10:00 presso Scuola Silvio Pellico di via San Pietro 70 sarà deposta una corona d’alloro presso la lapide dei Caduti e di un mazzo di fiori alla targa in ricordo di Rosa Cantoni ‘Giulia’. Seguiranno canti e letture degli alunni della scuola. Interverranno Enrico Berti, Presidente del Consiglio Comunale di Udine, Rosanna Boratto e Nadia Mazzer dell’ANPI Provinciale di Udine.