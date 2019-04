Bimba di 8 anni cade sulla ciclabile: soccorsa dall'elicottero

MALBORGHETTO-VALBRUNA - Una bimba di 8 anni è rimasta ferita, nella mattinata di lunedì 22 aprile, mentre si trovava sulla pista ciclabile Alpe Adria, all'altezza del comune di Malborghetto Valbruna. La piccola ha perso il controllo del mezzo a due ruote finendo contro la spalletta di un ponte e rovinando a terra. Il fatto è accaduto verso le 10.30.

La bambina è rimasta ferita, fortunatamente in maniera non grave. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 a bordo dell'elicottero. La piccola ha riportato un trauma al fianco, ma per accertamenti è stato portata all'ospedale di Udine.

A quanto pare la bimba avrebbe fatto tutta da sola, perdendo il controllo della bici e finendo a terra. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Pontebba.