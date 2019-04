25 aprile: una giornata di divertimento al mulino di Adegliacco

TAVAGNACCO - Una giornata per conoscere e 'vivere' un antico Mulino: giovedì 25 aprile 2019 il mulino di Adegliacco a Tavagnacco aprirà le sue porte per due appuntamenti: una visita guidata, adatta a tutte le età, e un laboratorio per famiglie, a cui potranno partecipare grandi e piccini per costruire assieme un divertente marchingegno.

La visita

Alle 15 i visitatori potranno prendere parte a una visita guidata che, fra racconti storici e dettagli tecnici, permetterà di scoprire il funzionamento dell’antico mulino e la tradizione a cui è legato. Il mulino del quattordicesimo secolo – oggi un centro didattico gestito dall’Immaginario Scientifico – è rimasto in funzione fino agli anni ’90, e al suo interno si possono ancora ammirare le macine in pietra e i macchinari originali in legno utilizzati per trasformare i cereali in farina. Durante la visita si potrà anche scoprire il sistema di setacciatura utilizzato in passato per raffinare le diverse farine, e fare alcuni esperimenti sui cereali e sui materiali granulari. Il costo della visita è di 4 euro a partecipante (gratuito per i bambini sotto i 6 anni).

Il laboratorio

Alle 16.30 invece, le famiglie con bambini dai 5 anni in su potranno partecipare al laboratorio 'Spring Machines': che vedrà grandi e piccini collaborare assieme alla creazione di un allegro automata di primavera! Il costo del laboratorio è di 7 euro a partecipante. Per entrambe le attività le iscrizioni si possono effettuare tramite form online su www.immaginarioscientifico.it.

l'Immaginario Scientifico

Dal 2012 il Mulino, di proprietà del comune di Tavagnacco, è gestito dall’Immaginario Scientifico che nella struttura restaurata ha realizzato il 'Dida Centre Immaginario Didattico', che offre servizi al pubblico scolastico, con attività di didattiche dedicate agli studenti di ogni ordine e grado. Vengono organizzate anche attività per il pubblico, come le visite guidate, laboratori, notti al mulino e feste di compleanno. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.immaginarioscientifico.it.