TARVISIO – Girava con una targa prova fasulla sull’auto. Per questo un 30enne laziale è stato denunciato in stato di libertà per l’ipotesi di reato di atto falso.

Il controllo è stato effettuato dai carabinieri del Nucleo radiomobile di Tarvisio. Dagli accertamenti effettuati è emerso come la targa prova fosse stata riprodotta direttamente dal 30enne. Il manufatto è stato sequestrato.