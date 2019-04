Pasquetta sui bastioni: una giornata meravigliosa

PALMANOVA - «È stata una giornata meravigliosa, una festa per famiglie e bambini, amanti della natura, della storia e degli animali. Abbiamo registrato quasi 20mila persone tra Bastioni, Borghi e Piazza. Un dato più che positivo, maggiore anche rispetto agli ottimi numeri dell’anno scorso. Ho visto, con molto piacere, tantissime persone tra le bancarelle del centro e i picnic sulle mura, riportando in auge una bella tradizione popolare», dichiara il sindaco di Palmanova Francesco Martines. Già dalla mattina infatti molte persone hanno invaso le vie della città: visitando il mercato in piazza, passeggiando tra le bancarelle dell’usato e antiquariato di borgo Udine e Aquileia oppure tra quelle degli hobbisti di borgo Cividale, visitando la mostra fotografica 'NATUREinphoto' e l’esposizione dei quadri di Franco Pin 'I Bastioni ritrovati'.

Le visite guidate

Oltre 350 persone hanno inoltre scelto di partecipare alla visite guidate a piedi o in biciletta dedicate alla scoperta della fortezza di Palmanova, della nuova area di visita di Baluardo Donato e delle gallerie sotterranee utilizzate dalle milizie per i loro spostamenti. «Uno dei dati più importanti è stato il grande afflusso di biciclette che abbiamo registrato. I Bastioni sono un luogo ideale da vivere a piedi ma anche sulle due ruote. Oltre a questo abbiamo notato molti padroni di cani giungere alla manifestazione con i loro fidi animali. L’Oasi retriever ha visto una grande risposta di pubblico con dimostrazioni di addestramento e prove pratiche aperte a tutti» aggiunge la vicesindaco Adriana Danielis.

Grande affluenza

Durante la giornata aquiloni di ogni forma hanno colorato il cielo sopra le mura, mentre erano affollati i campi da pallavolo e da calcio così come quello dedicato al baseball e al softball. Immancabile il battesimo della sella e l’area dedicata ai pony. Lunga la fila per fare un giro sulle carrozze appositamente chiamate per la Pasquetta sui Bastioni. Infine il Gruppo storico città di Palmanova ha deciso di allestire un accampamento delle milizie nei pressi di porta Udine attirando molti curiosi e appassionati di usi, costumi e tattiche militari della Venezia del 1600. Pasquetta sui Bastioni è un evento realizzato grazie alla preziosa collaborazione della Pro loco di Palmanova e di numerose realtà associative del comune e del territorio.