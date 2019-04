In arrivo piogge abbondanti sul Fvg: c'è l'allerta meteo della Pc

UDINE – Pioggia abbondanti in arrivo e la Protezione Civile Fvg dirama un’allerta meteo, la numero 7 del 2019.

Come annunciato, un fronte Mediterraneo, nella giornata di martedì, sta interessando la regione con l'afflusso di correnti molto umide da sud-est in quota. In seguito il tempo rimarrà condizionato da correnti umide e instabili da sud-ovest per alcuni giorni. Le precipitazioni saranno particolarmente intense fino alle 12 di mercoledì 24 aprile, soprattutto sulle Prealpi Giulie e sulle Prealpi Carniche.

Per questo la Pc Fvg ha messo in allerta le squadre di volontari sul territorio per le piogge intense, che potrebbero causare smottamenti e frane sul territorio, specie nel Pordenonese.