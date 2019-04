Arrivano a Sacile il 27 aprile 'Gli Ambulanti di Forte dei Marmi'

SACILE - In arrivo tra pochi giorni uno speciale appuntamento con l’evento-mercato più famoso d’Italia. Per la prima volta a grandissima richiesta a Sacile l’unico e originale mercato di qualità de 'Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®'. In uno speciale evento che espone tutto il meglio del Made in Italy artigianale! Le notissime 'boutiques a cielo aperto' (come vengono ormai definite anche su stampa e Tg nazionali) apriranno sabato 27 aprile a Sacile. L'evento è organizzato in collaborazione con l'associazione Pro Sacile e con il patrocinio del comune. Sarà come al solito la festa dello shopping più glamour e conveniente, con orario continuato, anche in caso di maltempo, dalle 8 alle 19.

Il mercato

I famosi ambulanti toscani, ormai valutati oltre l’aspetto commerciale e divenuti un vero e proprio fenomeno di costume, tornano dunque nella provincia di Pordenone, per riportare le magiche atmosfere del Mercato del Forte. Tante idee per gli acquisti in un autentico spettacolo di bancarelle e di pubblico, che, non a caso, viene ormai comunemente definito 'evento-mercato'. L’anno scorso, il mitico consorzio ha organizzato oltre ottanta tappe tutta Italia. Il gruppo (depositario del marchio unico, originale e registrato 'Gli Ambulanti di Forte dei Marmi') è nato nel 2002 dall’unione di alcuni dei migliori banchi presenti. Da allora è oggetto di diversi tentativi di imitazione, peraltro lontanissimi dall'originale. Sono infatti già attive numerose azioni legali a tutela della unicità del suo marchio e format.

Cosa possiamo acquistare?

Sui banchi è possibile trovare il meglio della tradizione toscana, italiana e dell'artigianato di qualità: abbigliamento, pelletteria di altissima fattura artigianale (borse e scarpe), la migliore produzione nazionale di cachemire, pellicceria, stoffe pregiate, biancheria per la casa, porcellane, bijoux e raffinata arte fiorentina. La qualità è sempre rigorosamente declinata anche con la massima convenienza. Bandite per statuto imitazioni di scarso pregio, è sui banchi de 'Gli Ambulanti di Forte di Marmi' che si trovano le nuove tendenze della moda.

Il commento

«Il nostro è un invito - spiega il Presidente del Consorzio, Andrea Ceccarelli - a diffidare dalle imitazioni e valutare, invece, passando direttamente tra i nostri banchi, la qualità delle merci che esponiamo. Il nostro marchio è ormai sinonimo di shopping esclusivo e conveniente». Per conoscere nel dettaglio il calendario completo delle date dei mercati dello show itinerante de 'Gli Ambulanti di Forte di Marmi®' è possibile consultare il sito web ufficiale www.gliambulantidifortedeimarmi.it, dal quale è possibile accedere anche alla pagina Facebook e all'app del consorzio.