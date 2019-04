Rave party nella Pedemontana: 5 ragazzi nei guai per spaccio di droga

OSOPPO – Le forze dell’ordine hanno effettuato alcuni controlli anti-droga nel corso di un Rave party svoltosi negli ultimi giorni a Osoppo.

I carabinieri delle stazioni di Osoppo, Tolmezzo e Forni Avoltri, insieme a quelli del Radiomobile hanno deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti 4 ventenni della zona. Il gruppetto è stato trovato in possesso di 40 grammi di marijuana.

Per lo stesso reato è finito nei guai anche un 22enne cittadino polacco il quale avrebbe ceduto a un altro straniero 6 grammi di marijuana e 0,5 grammi di cocaina. Tutta la sostanza stupefacente rinvenuta durante il controllo è stata sequestrata.