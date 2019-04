Grave incidente tra A4 e A23: un morto e due feriti

PALMANOVA - Una persona deceduta e due feriti incastrati fra le lamiere di un’autovettura e di un camper. E’ il bilancio provvisorio di un grave incidente accaduto verso le 11.30 di mercoledì 24 aprile sull'A23 Udine-Palmanova in direzione nodo di interconnessione fra A4 e A23.

Non è ancora chiara la dinamica ma il sinistro dovrebbe essere frutto di un tamponamento a catena che ha visto coinvolto anche un autoarticolato. Attualmente sul posto ci sono i soccorsi sanitari, gli ausiliari di Autovie Venete e due pattuglie della Polizia Stradale. In arrivo i Vigili del Fuoco e i soccorsi meccanici.

E’ stata chiusa l’entrata in A23 a Udine Sud in direzione Palmanova e attivate le informazioni per gli utenti sul tratto Udine Nord-Udine Sud.