Esce di strada e finisce sui binari: il treno si ferma appena in tempo

UDINE – Ha perso il controllo dell’auto su cui viaggiava, una Fiat Punto, finendo prima contro un muretto, poi sui binari della ferrovia. Poco dopo solo la prontezza del macchinista ha impedito il peggio, con l’uomo che è riuscito a fermare il treno in tempo per evitare la collisione. E’ accaduto mercoledì 24 aprile a Udine, in via Don Bosco, poco dopo le 7 del mattino.

Probabilmente a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, la donna al volante ha perso il controllo dell’auto che, a causa die danni riportati, non è più riuscita a ripartire dopo essere finita sui binari. Nemmeno l’aiuto di un automobilista di passaggio è servito. Poco dopo è sopraggiunto un convoglio di Fuc, il treno che collega Udine a Cividale, con il macchinista è riuscito a fermare il treno in tempo.

A quel punto sono intervenuti gli agenti della Polfer, i vigili del fuoco, la Polizia locale e il personale del 118 soccorrendo la donna e spostando la vettura dai binari.