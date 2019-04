Udine, danneggiato uno dei nove autovelox arancioni

UDINE - Ha avuto vita breve uno dei Velo-ok posizionati dal Comune di Udine per controllare la velocità degli automobilisti in città. La scorsa notte l'apparecchiatura di via Bariglaria è stata sradicata. Un gesto certamente volontario, frutto di un atto vandalico, non causato da un incidente con una vettura, anche perchè «l'occhio" del Velo-City è stato spostato dalla strada alla pista ciclabile.

A Udine, nell'ultima settimana, ne sono stati posizionati 9: oltre a via Bariglaria ce ne sono in via del Cotonificio, via Baldasseria Media, via Baldasseria Bassa, viaMarsala, via Tavagnacco, via Buttrio e viale Monsignor Nogara. Tutte strada dove gli automobilisti hanno la tendenza a pigiare il piede sull'acceleratore, non rispettando i limiti di velocità.

La colonnina arancione è già stata sistemata e la Polizia locale è sulle tracce del vandalo di turno. Se le multe cominceranno a fioccare c'è da scommettere che azioni di questo tipo continueranno anche in altre strade di Udine.