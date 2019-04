Ennesimo incidente sull'A4, chiuso il tratto fra Portogruaro e Latisana

UDINE - Mercoledì 24 aprile sulla rete autostradale di Autovie Venete la viabilità è stata messa a dura prova a causa di una serie di incidenti. L’ultimo - un tamponamento fra due mezzi pesanti - è accaduto poco fa, verso le 16 nel tratto di A4 fra Portogruaro e Latisana in direzione Trieste.

L'incidente

In seguito al sinistro (nessun ferito) è stato necessario chiudere il tratto e l’entrata di Portogruaro ed è stata istituita l’uscita obbligatoria a Portogruaro verso Trieste. I camion coinvolti nel sinistro stanno occupando la carreggiata, per cui il traffico in quel tratto è attualmente bloccato, mentre nella direzione opposta si sono formati rallentamenti a causa di alcuni curiosi. Sul posto sono intervenuti il personale di Autovie, la Polizia Stradale e i soccorsi meccanici.

La A23 Udine Sud - Palmanova è stata invece riaperta poco prima delle 16. Il tratto Udine Sud - bivio A4/A23 era stato infatti interdetto al traffico, così come l’entrata di Udine Sud verso il bivio A4 a causa di un grave incidente accaduto verso le 11.30 del mattino. Si era trattato di un tamponamento a catena (due le persone decedute e altre due ferite) che aveva coinvolto due mezzi pesanti, un’automobile e un camper.