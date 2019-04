Al via il 17 maggio la 13esima edizione del festival Vocalia

PORDENONE - 'La musica e la parola': a questa relazione, è dedicata la 13esima edizione del festival Vocalia, organizzato dal comune di Maniago con il sostegno della regione Friuli Venezia Giulia e la direzione artistica di Gabriele Giuga. Saranno quattro i concerti in programma al teatro Verdi di Maniago il 17, 18, 24 e 25 maggio, alle 21. Il festival è stato presentato il 24 aprile a Pordenone nella sede della Regione, con interventi del sindaco di Maniago Andrea Carli, dell’assessore alla cultura del comune Anna Olivetto e dell’assessore regionale alla cultura Tiziana Gibelli. «Parola e musica da sempre muovono l’animo dell’uomo – ha spiegato il curatore del festival - lo scavano, lo incidono, lo indagano come nessun’altra combinazione di espressioni artistiche. I quattro artisti di questa 13esima edizione sono musicisti che alla parola hanno affidato lo stesso compito che hanno chiesto alla musica. Il risultato è di una magia travolgente, al punto che singole frasi, brevi tratti, si aggrappano per sempre nell’anima di chi ne viene catturato».

Il ruolo del festival e il territorio

Come ha sostenuto l'assessore alla cultura del comune di Maniago Anna Olivetto: «Poiché l’obiettivo che come Amministrazione ci prefiggiamo – prosegue - è quello che Vocalia rientri a pieno titolo fra quelle iniziative di spessore capaci di attrarre a Maniago pubblico dall’intero Nord-Est. Vorremmo pensare a questo festival come all’evento di punta della primavera per il nostro territorio, un’iniziativa da sottolineare per la presenza di quattro voci di indiscusso valore artistico sostenuta anche dalla partecipazione finanziaria della Regione, che ringraziamo. Vocalia non è solo musica, festival delle voci, ma è un ampio progetto culturale – conclude - che si articola in una serie di iniziative che, anche con il supporto organizzativo dell’associazione Thesis coinvolgeranno associazioni e scuole del territorio: da Cinemazero alla Filarmonica Maniago, dal comprensivo 'M. Hack' all’istituto superiore 'E. Torricelli' alle associazioni teatro Le Piramidi e ManiagoTeatro».

I concerti

Uno dei concerti che interpreta in maniera sorprendente il tema del festival è quello di Noa, stella del firmamento mondiale della musica. Una bella esclusiva, per Vocalia: il tour che la porta sul palco con lo storico partner, il chitarrista e compositore Gil Dor, e con Or Lubianiker al basso elettrico e Gadi Seri alle percussioni. La cantante israeliana chiuderà Vocalia sabato 25 maggio. La rassegna, invece, aprirà con il pianoforte di Sergio Cammariere (venerdì 17 maggio), artista che sin dal suo successo al Premio Tenco nel 2002 e l’anno successivo a Sanremo, ha legato la canzone italiana alla musica jazz in modo inedito e personale, unendo musiche mai scontate a testi mai banali. Secondo ospite sarà Nada (sabato 18 maggio), con il nuovo disco 'E’ un momento difficile, tesoro'. Una voce che in tutta la sua lunga carriera si è presto legata alla poesia - di Piero Ciampi per esempio - e ai protagonisti della musica d’autore italiani. Infine Mauro Pagani (venerdì 24 maggio) che con 'Crêuza de mä', pubblicato nel 1984 e composto a quattro mani con Fabrizio De Andrè, incanterà il pubblico con uno dei capolavori della musica italiana. Rieditato nel 2014, è diventato un concerto live, forse l’omaggio più genuino alla voce e alle parole del cantautore italiano più significativo del nostro secolo, di cui Vocalia vuole celebrare il ventennale della scomparsa.

Biglietti e Informazioni

Gli abbonamenti al festival saranno in vendita dal 26 aprile, i biglietti dal 2 maggio nell’ufficio turistico (Museo dell’arte fabbrile) di Maniago e on-line su vivaticket.it; tel. 0427 709063, per tutte le informazioni visitare il sito http://museocoltellerie@maniago.it.