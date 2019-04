UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di giovedì 25 aprile, precede cielo in genere variabile con prevalenza di sole verso la costa, dove in giornata soffierà vento moderato dal mare; sui monti nuvolosità variabile con locali piogge sparse, in genere deboli, ma anche qualche possibile rovescio temporalesco nel pomeriggio.

In pianura e nel Tarvisiano cielo da poco nuvoloso a variabile con probabilità di piogge in genere bassa. Di notte possibile qualche banco di nebbia in pianura.