Bimba di 4 anni trovata da sola in strada: intervengono i carabinieri

MAJANO - Stava passeggiando in mezzo alla strada, da sola, in via Zorutti, a Majano. Una bambina di 4 fortunatamente è stata avvistata da un automobilista che ha subito avvertito i carabinieri. Una storia a lieto fine, visto che la piccola è stata riaffidata ai suoi genitori.

Il fatto è successo nel pomeriggio di mercoledì 24 aprile. L'uomo ha notato la bimba e ha tentato di farsi dire dove abitasse, ma senza fortuna. Ha quindi iniziato a suonare nelle case della zona alla ricerca di qualche persona che la conoscesse. Non avendo trovato nessuno, ha fatto intervenire i carabinieri.

Sono stati i militari dell'Arma a trovare il padre della piccola, che stava dormendo a casa e non si era accorto che la piccola era sgattaiolata via. La bimba, a quanto pare, era riuscita ad aprire il portone di casa riuscendo a uscire di casa.