Che tempo farà venerdì 26 aprile? Ve lo dice l'Osmer Fvg

UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di venerdì 26 aprile, prevede cielo da nuvoloso a coperto con piogge sparse intermittenti, da deboli a moderate al mattino, più probabili sulla zona montana, da abbondanti a intense e anche temporalesche nel pomeriggio e in serata.

Su bassa pianura e costa sarà possibile tempo migliore al mattino con cielo variabile. Soffierà vento da sud da moderato a sostenuto sulla costa ed anche in quota, a tratti nel pomeriggio forse anche forte. Sui monti nevicate solo ad alta quota al mattino, in calo fino a 1600-1800 metri circa in tarda serata.