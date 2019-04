Maltempo in arrivo sul Fvg: tornerà la neve

UDINE - Dopo un sabato di tempo bello, domenica e lunedì tornerà l’inverno sul Friuli Venezia Giulia, con pioggia intensa in pianura e neve in montagna. Possibili anche delle grandinate in pianura. Temperature in deciso calo. La colpa è delle correnti in arrivo dal Nord Atlantico, che faranno affluire aria fredda e umida sul Nord Italia.

Domenica le previsioni parlano di precipitazioni abbondanti, con la neve che farà ritorno sopra gli 800 metri. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà Bora da moderata a sostenuta. Sarà decisamente più fresco, con zero termico in calo fino a 1.600 metri circa.

Lunedì 29 aprile cielo da nuvoloso a coperto con piogge in genere moderate e nevicate probabilmente ancora abbondanti sulla zona montana oltre i 700 metri circa. Possibili nevicate anche sulle zone più alte del Carso. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà Bora sostenuta al mattino, poi moderata. Continuerà a essere decisamente fresco, con temperature invernali. Zero termico intorno a 1.500 metri circa.