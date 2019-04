CERVIGNANO DEL FRIULI - I vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano sono intervenuti alle 9.30 di venerdì 26 aprile per porre in salvo un cagnolino che era caduto nella roggia in via della Ferrovia Vecchia, nel capoluogo della Bassa friulana.

L'animale, dell'età di circa 18 anni, era sfinito e l'intervento dei vigili del fuoco è stato provvidenziale per salvargli la vita.

Successivamente il cagnolino è stato identificato con il microchip e consegnato ai proprietari.