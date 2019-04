I vespisti sfidano il maltempo: più di cento presenti al raduno di Udine

UDINE - Più di 100 Vespa sono arrivate a Udine per partecipare alla seconda giornata del raduno 'Città di Udine'. In tutto gli iscritti sono stati 150 la domenica, 70 il sabato. Una due giorni con la quale il Vespa Club Udine ha voluto celebrare il 70esimo anniversario del Vespa Club Italia. Per questo in città è arrivato il vicepresidente e direttore turistico del Vci, Dario Crociani.

Soddisfatto il presidente del sodalizio friulano Fabio Ieronutti, che ha ringraziato ancora una volta l'amministrazione comunale di Udine (e in particolare l'assessore Maurizio Franz, intervenuto in piazza Venerio sabato) per aver concesso ai mitici mezzi a due ruote della Piaggio di salire fino al Castello. D'obbligo la riconoscenza per tutti i volontari che hanno lavorato per la buona riuscita del raduno, da chi ha raccolto le iscrizioni a chi si è occupato della gestione del traffico.

Sabato il corteo ha raggiunto e visitato Cividale, domenica invece il percorso è stato più breve a causa della pioggia. Dopo la tappa a Tissano c'è stato il rientro in città per il pranzo alla Casa della Contadinanza. Gli appassionati sono giunti un po' da tutta Italia (da Bolzano a Messina passando per Sanremo e Arezzo) e da mezza Europa (Belgio, Germania, Austria, Svizzera), ma il grosso dei partecipanti è arrivato dal Friuli Venezia Giulia.