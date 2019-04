Maltempo su tutto il Fvg: 40 cm di neve a Sappada

UDINE - Le previsioni meteo sono state rispettate e insieme alla pioggia, sul Friuli Venezia Giulia, è caduta anche la neve. Una precipitazione non proprio consueta per questo periodo primaverile, che ha interessate un po' tutte le località montane della regione: da Sappada a Tarvisio passando per Piancavallo.

Un fine settimana contraddistinto dalla variabilità, con la giornata di sabato che oltre al sole ha portato anche la grandine su diverse località del Fvg. Un maltempo che proseguirà anche nella giornata di lunedì, lasciando poi il posto al ritorno del bel tempo.

Da record la precipitazione a Sappada, con la coltre bianca che ha superato i 40 centimetri. Molti i disagi per gli automobilisti, anche perchè in molti, dopo il 15 aprile, hanno tolto gli pneumatici da neve.