Che tempo farà lunedì 29 aprile? Ve lo dice l'Osmer Fvg

UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di lunedì 29 aprile, prevede al mattino sarà probabile cielo in prevalenza coperto con piogge residue in genere moderate, poi nel pomeriggio sarà probabile un miglioramento con cielo nuvoloso, a partire dalla Carnia.

In montagna al mattino nevicate oltre 700-800 metri circa sulle zone interne della Carnia e nel Tarvisiano, oltre i 1.000 metri circa sulle Prealpi. Sulla costa e sulle zone orientali possibile vento moderato da nord-est al mattino, poi in calo. Rimarrà piuttosto fresco.