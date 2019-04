Danneggia le auto in sosta e poi si barrica in casa con un'accetta

TARCENTO - Prima ha pensato bene di danneggiare le auto in sosta con calci e pugni, poi si è chiuso in casa con un'accetta. E' successo sabato sera a Tarcento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

L'allarme è scattato verso le 21 con alcuni testimoni che hanno chiamato il 112. L'uomo, alla vista dei carabinieri, non si è calmato ma, al contrario, si è scagliato verbalmente contro gli uomini in divisa. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie per cercare di riportare la situazione alla normalità, garantendo la sicurezza dei cittadini.

Ci sono volute ore e una lunga trattativa prima che l'uomo si decidesse a uscire di casa per farsi accompagnare in ospedale. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma tutto il paese è stato scombussolato dall'accaduto.