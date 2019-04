Estate 2019: confermato il cinema all'aperto in città

UDINE - La giunta comunale ha approvato il progetto cinematografico proposto dal Centro Espressioni Cinematografiche (Cec), 'Mille petali di cinema - edizione 2019' da realizzarsi durante il periodo estivo nel giardino Loris Fortuna di piazza Primo Maggio nell'ambito dei programmi di UdinEstate 2019.

La scelta del giardino Loris Fortuna è legata al completamento, avvenuto nel 2018, dei lavori di illuminazione dell’area finanziati con la somma versta a titolo di indennizzo da parte della società titolare dei lavori di ristrutturazione dell’edificio ex Upim che ha permesso la realizzazione della prima edizione della rassegna lo scorso anno.

La decisione della giunta è inoltre stata presa alla luce dell’apprezzamento dimostrato negli anni dalla cittadinanza nei confronti dei cinema all’aperto e della comprovata professionalità, esperienza e qualità dell’offerta culturale del Cec.

Il programma prevede, a partire dal mese di giungo, una proiezione diversa ogni sera alternando i grandi successi della stagione, anteprime, cinema per bambini, documentari dedicati all’arte, film restaurati e di animazione, cercando di offrire una selezione che sia rivolta di volta in volta ad adulti, ragazzi e bambini. Con la rassegna 'Mille petali di cinema - edizione 2019' è intenzione del Comune valorizzare non solo l’area del giardino Loris Fortuna, ma dell’intera piazza Primo Maggio attraverso un servizio di intrattenimento e approfondimento culturale rivolto a chi rimane in città durante il periodo estivo.