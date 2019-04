In arrivo il primo maggio l'undicesima pedalata del Cormor

TAVAGNACCO - Il primo maggio si terrà l'undicesima pedalata del Cormor, una manifestazione non competitiva rivolta alle famiglie e a tutti gli appassionati della bicicletta e della natura. Il ritrovo si terrà alle 08.30 a Tavagnacco, presso il bar Cis in via Madonnina, la partenza della pedalata sarà alle 10 e il luogo d'arrivo sarà la festa degli asparagi di Tavagnacco.

Il percorso

Ventidue chilometri di per condividere assieme alla famiglia il primo maggio, all'insegna dello sport, della natura e della gastronomia. Il percorso della pedalata - anche per bambini - partirà, come già descritto in precedenza da Tavagnacco, per poi proseguire verso l'Ippovia del Cormor ciclabile Alpe Adria e parco del Cormor. Per poi spostarsi a Udine - Rizzi e ancora verso Piazzale Diacono, piazzale Osoppo, Molin Nuovo, Adegliacco, Cavalicco e Tavagnacco, per concludersi infine alla festa degli asparagi, presso il parco del centro sportivo.

L'iscrizione

La quota d'iscrizione, necessaria per la partecipazione all'evento, comprende: assicurazione, assistenza sanitaria, ristoro durante il percorso, e, all’arrivo finale, un primo piatto a base di asparagi. Per i ragazzi minori di 10 anni la partecipazione è gratuita.

Per l'occasione l'Asd Ciclo assi friuli metterà a disposizione un transfer Gratuito con trasporto bici dalle 8 alle 9 in piazza Primo Maggio a Udine (fronte Ufficio Promoturismo).

Dove iscriversi e trovare tutte le informazioni?

Per l'iscrizione rivolgersi all'Asd Ciclo assi friuli - Udine, o inviare una e-mail all'indirizzo cicloassifriuli@gmail.com. Per ottenere tutte le informazioni utili è possibile anche chiamare il numero: 335 7760496 o visitare la pagina Facebook inerente all'evento.