Teatro Verdi: un nuovo appuntamento con 'I Concerti delle 18'

PORDENONE - In un brillante commento pubblicato sul quotidiano inglese The Guardian qualche anno fa, venivano elencati – smentendoli – alcuni preconcetti che accompagnano ancora oggi - purtroppo - la musica contemporanea: non suona come un cancello stridulo, non è inaccessibile, non richiede necessariamente una preparazione accademica per essere apprezzata, non è irrilevante.

La serata

Un 'manifesto' testimoniato nella pratica dal concerto di martedì 30 aprile, alle 18 al teatro Verdi di Pordenone con protagonisti i compositori dell’Ensemble del Laboratorio di composizione del conservatorio Tomadini di Udine, nell’ambito della rassegna 'I Concerti delle 18', cartellone realizzato dal teatro con la Fondazione Friuli. L’appuntamento concertistico è la conferma che la musica contemporanea vive una bella stagione e merita di essere avvicinata al grande pubblico. A introdurre il concerto sarà il maestro Virginio Zoccatelli, direttore del Conservatorio statale Jacopo Tomadini di Udine oltre che compositore. La serata inizierà con la Sonata op. 1 di Sergej Prokof’ev seguita da Hephistos di Lorenzo Gioco, Vedrenje di Ingrid Macus, A una donna (per pianoforte solo) di Marianna Acito, Ritratto con tormento di Luisa Valeria Carpignano. E ancora, Cantéyodjaya di Olivier Messiaen, Il tango delle prugne verdi di Arianna Plazzotta, The goodest robot (a mechanical pop song) di Felice Di Paolo. Le composizioni saranno eseguite dai musicisti Nade¸da Perović, Colavitto, Burato, Matteo Di Bella, Lorenzo Ritacco, Kamilla Karginova, Felice Di Paolo, Marianna Acito, Alessandro Del Gobbo, Lorenzo Gioco, Sergio Bernetti, Maria Lincetto, Ingrid Macus, Eleonora Pitis, Renato Miani. L’appuntamento sarà a ingresso gratuito.

La rassegna

'I Concerti delle 18' è la nuova rassegna che mira a promuovere musicisti della nuova generazione in appuntamenti concertistici dal carattere divulgativo: un viaggio alla scoperta della grande musica condotto da nuove generazioni di interpreti. Protagonisti sono musicisti che provengono dal conservatorio di Udine (che ha curato tre appuntamenti di cui quello di martedì 30 aprile), nuovi interpreti o eccellenze del territorio. Dopo l’Ensemble del Laboratorio di composizione, concluderà la rassegna 'I Concerti delle 18' l’appuntamento del 12 maggio, quando a esibirsi al violino sarà il giovane pordenonese Nicola di Benedetto in duo con Boris Iliev al pianoforte, con un repertorio che comprende composizioni di César Franck, Maurice Ravel, Edvard Grieg, Pablo de Sarasate.