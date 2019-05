Tutto pronto per la quindicesima edizione di 'Olio e Dintorni'

MANZANO - È quasi tutto pronto per la 15esima edizione di 'Olio e Dintorni', che si svolgerà dal 24 al 26 maggio a villa Maseri di Oleis, Manzano. Come sempre, all’interno della tre giorni di manifestazione si svolgerà anche il concorso Olio dell’Abbate che quest’anno vanta l’iscrizione di un’azienda in più. In totale, quindi, sono stati presentati 29 campioni.

La manifestazione

Nei prossimi giorni sono previsti i test sensoriali condotti dall’Itas Paolino d’Aquileia. 'Olio e Dintorni', organizzata dall’associazione Arc Oleis e Dintorni, è nata per promuovere la produzione e la qualità dell’olio extravergine di oliva di eccellenza. A questo scopo, oltre al concorso che premierà le migliori aziende produttrici di olio extravergine di oliva della regione, sono previsti due convegni tecnici (il primo sull’impatto della Cimice marmorata asiatica sulle coltivazioni olivicole e il secondo sulle olive da tavola) e diverse sedute di assaggio e laboratori. Fitto anche il programma che sarà annunciato a breve degli eventi sportivi, di svago per tutti e in particolare per i bambini.