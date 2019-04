Denuncia i colleghi per «coprire» un furto da 16 mila euro

OSOPPO - Cinque persone sono state denunciate in stato di libertà per i reati di simulazione di reato, appropriazione indebita, esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza sulle cose, diffamazione, minaccia. Si tratta di dipendenti delle Ferriere Nord di Osoppo, tutti residenti nella provincia friulana, scoperti al termine di un’indagine condotta dai carabinieri e partita da una denuncia per furto di documentazione contabile.

La persona che per prima si era rivolta ai carabinieri presentando una denuncia di furto nei confronti di due colleghi, è stato deferito per simulazione di reato e appropriazione indebita. L’uomo, infatti, in questo modo ha tentato di coprire la sottrazione per uso personale di 16 mila euro messa in atto dallo stesso ai danni dell’azienda.

I restati quattro dipendenti sono stati deferiti a vario titolo per esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza sulle cose, diffamazione e minaccia.