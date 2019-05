Vinyl Udine: in arrivo una giornata dedicata agli amanti 'del Disco'

UDINE - Dopo il grande successo dell'edizione speciale natalizia e di quello della primissima edizione, ecco il terzo appuntamento ufficiale, 'Spring Edition' di Vinyl Udine, l'unica e sola 'Fiera del Disco' del capoluogo friulano, con oltre trentacinque espositori provenienti da Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia, Toscana, Austria, Croazia e Slovenia, presenti con le migliori selezioni di rock, jazz, funk, soul, punk, new wave, dark, pop, metal, progressive e musica elettronica. L'appuntamento è per domenica 5 maggio.

L'iniziativa

Tra migliaia di vinili e Cd nuovi, usati e da collezione, durante le ore di apertura ci sarà anche la possibilità di portare i propri dischi per scambiarli con gli espositori presenti. La sede dell'iniziativa è il Palacus (Palasport del Cus, Centro Universitario Sportivo) in via delle Scienze 100 a Udine (zona Rizzi), facilmente raggiungibile dal casello dell'autostrada Udine Sud e uscendo allo Stadio Friuli sulla tangenziale SS13; 48mila metri quadrati di superficie serviti da ampio parcheggio e bar! Orario continuato 9.30 – 19. Biglietto d'ingresso unico al costo di tre euro.