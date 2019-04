Furti nei supermercati: denunciate due donne di 50 e 51 anni

PALMANOVA - I militari delle stazioni di Palmanova e San Giovanni al Natisone, a conclusione di indagini avviate in seguito all’incendio di un’autovettura, hanno deferito in stato di libertà due donne di 50 e 51 anni, nullafacenti e già note alla polizia, per il furto di generi alimentari.

Il colpo era stato messo a segno dalla due donne nei supermercati Eurospin di San Giovanni al Natisone e di Santa Maria La Longa. La refurtiva è stata trovava nel mezzo andato a fuoco. Nei loro confronti è scattata la denuncia in stato di libertà per il reato di furto aggravato.