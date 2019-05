Ripartono gli appuntamenti della rassegna 'ConVersando di Viaggi'

UDINE – Al via 'ConVersando di Viaggi', la rassegna in cui i viaggiatori friulani raccontano le loro esperienze in giro per il mondo all’osteria La Ciacarade, in via San Francesco 6 a Udine. A partire da maggio, per due giovedì al mese, gli appassionati di viaggi saranno coinvolti in racconti di viaggio, mostre fotografiche, presentazioni di libri e cene a tema. Dopo l’anteprima dello scorso marzo con l’inaugurazione della mostra fotografica In Etiopia, sugli altopiani occidentali - Un viaggio attraverso sguardi, sorrisi e tradizioni (visitabile fino a fine maggio) di Claudia Toffolon viaggiatrice e fotografa di Sacile, giovedì 9 maggio l’edizione 2019 si inaugurerà ufficialmente. Con la sezione 'Luoghi d’autore' a partire dalle 18.30 che prevede la prima presentazione a Udine del viaggio e del libro The Journey of Joy – Amazzonia di Alberto Cancian, ideatore del festival PordenoneViaggia e ospite della trasmissione Il mondo insieme con Licia Colò. Per chi lo desidera, la chiacchierata continuerà a cena con l’autore (solo su prenotazione).

Maggio e giugno

Giovedì 23 maggio, per la sezione 'Racconti di viaggio', il giornalista e viaggiatore di Cervignano Michele Tomaselli condurrà alla scoperta delle Isole Svalbard: un viaggio ai confini del mondo. Giovedì 6 giugno, per la sezione 'Scatti dal mondo', la giornalista Giacomina Pellizzari racconterà un pezzo di Africa attraverso le sue immagini esposte nella mostra fotografica In Kenya prima e dopo la sveglia, mentre giovedì 20 giugno Matteo Temporini e Marco Cadelli porteranno i partecipanti on the road ripercorrendo insieme 10mila chilometri dal Friuli a Capo Nord.

Il mese di luglio

A luglio si torna a parlare di libri: l’incontro Libri, caffè e sigarette. Balkan mon amour, inserito nella sezione 'Luoghi d’autore', percorre i Balcani attraverso i libri della casa editrice Bottega errante con Mauro Daltin e Alessandro Venier. Giovedì 18 luglio, Ivan Paviotti racconterà invece la sua esperienza In Patagonia tramite video da lui stesso realizzati. Infine giovedì primo agosto, prima della pausa estiva, sarà inaugurata una nuova mostra fotografica: Il Myanmar e le sue tribù di Miry Ferrarin, che ha trascorso 11 mesi esplorando da sola 13 Paesi del sud est asiatico.

Lo spirito degli incontri

Lo spirito alla base degli incontri è quello di rivolgersi a chi ha voglia di conoscere il mondo o la vocazione di farlo conoscere, a chi ha voglia di raccontare e condividere la sua esperienza, a chi è in procinto di partire e ha la necessità o la curiosità di raccogliere qualche informazione in più sul Paese che visiterà, ma anche a chi vuole viaggiare con la mente verso mete sognate o semplicemente bere un bicchiere di vino accompagnato da qualche tartina insieme ad altri curiosi di storie di vita e di mondo. Grazie al supporto di alcuni sponsor, come Bottega Errante, Odòs e Un cuoco in campagna, i partecipanti più assidui, che accumuleranno il maggior numero di timbri sulla tessera fedeltà, riceveranno a fine anno premi in libri, guide di viaggio e prodotti di enogastronomia locale. L’iniziativa è nata da un’idea del titolare dell’osteria La Ciacarade, Emanuele Alabò ed è organizzata da Simonetta Di Zanutto, giornalista e travel blogger. Il logo dell’evento è realizzato dall’illustratrice friulana Elisabetta Damiani. Buffet e prima consumazione a prezzo fisso di 5 euro. Info su www.ritaglidiviaggio.it